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ليفربول يساند تريزيجيه بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي (فيديو)

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

ساند نادي ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني وفريق أستون فيلا الذي أصيب خلال لقاء فريقه الأخير السبت الماضي أمام الريدز في الركبة.

وتبين بعد خضوع اللاعب المصري تريزيجيه عقب انتهاء المباراة بإصابته بقطع في الرباط الصليبي الذي سيبعده بشكل رسمي عن فريقه لنهاية الموسم الجاري وجزء كبير من الموسم المقبل في .وكتب النادي الإنجليزي على موقعه الرسمي فيسبوك،نتمنى الشفاء العاجل لمحمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا.

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تعرف على البطولات التي سيغيب عنها تريزيجيه بعد إصابته بالرباط الصليبي

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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