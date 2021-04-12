شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يساند تريزيجيه بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ساند نادي ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني وفريق أستون فيلا الذي أصيب خلال لقاء فريقه الأخير السبت الماضي أمام الريدز في الركبة.

وتبين بعد خضوع اللاعب المصري تريزيجيه عقب انتهاء المباراة بإصابته بقطع في الرباط الصليبي الذي سيبعده بشكل رسمي عن فريقه لنهاية الموسم الجاري وجزء كبير من الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي.وكتب النادي الإنجليزي على موقعه الرسمي فيسبوك،نتمنى الشفاء العاجل لمحمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا.

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