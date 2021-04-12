الثأر يدفع بايرن لرد صفعة سان جيرمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنتظر بايرن ميونخ الألماني مهمة شاقة يبحث فيها عن تعوض إخفاقه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي 2/ 3، عندما يلتقي باريس سان جيرمان اليوم في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

كما يلتقي اليوم أيضا، تشيلسي الإنجليزي وبورتو، علما أن الأول وضع قدما في الدور قبل النهائي بفوزه ذهابا على مضيفه 2 / 0، بعد أن تكفل ماسون ماونت بتسجيل الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 32، قبل أن يضيف بن تشلويل الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وكما أقيمت مباراة الذهاب في مدينة إشبيلية الإسبانية، سيقام الذهاب أيضا بذات المدينة وذلك بسبب قيود السفر الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

وعن مهمة بايرن ميونخ اليوم، أكد لاعب وسط الفريق، جوشوا كيميتش أن جميع لاعبي فريقه عليهم أن يتحولوا إلى «قادة» خلال المواجهة الثأرية.

وقال «نحن الفريق الأفضل، أثق في تأهلنا، ينبغي على كل لاعب أن يصبح قائدا في هذه المباراة، على كل لاعب أن يظهر شخصيته وأن يثق في نفسه، كنا الطرف الأفضل في مباراة الذهاب لكن للأسف النتيجة لا تعكس الأداء، لكني واثق في قدرتنا على تصحيح الأمور».

وتكمن صعوبة مهمة بايرن ميونخ في أنه لم يحدث سوى 5 مرات من قبل على مر التاريخ في دوري الأبطال أن نجح أي فريق في تحويل خسارته بهذه الطريقة في ذهاب دور الثمانية إلى فوز وتأهل في لقاء الإياب.

وعانى بايرن من ذات المصير في نسخة 2011 في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي لكنه يأمل في السير على نهج مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق هذا الإنجاز النادر قبل عامين عندما خسر في مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد 0/ 2 قبل أن يهزم باريس سان جيرمان على ملعبه 3/ 1 في لقاء الإياب.

ولم يسبق لبايرن الفوز على سان جيرمان في باريس، كما أنه سيخوض المواجهة دون هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وتعرض النادي البافاري لتعادل مفاجئ أمام يونيون برلين بهدف لمثله في الجولة الأخيرة من البوندسليجا.

ودفع بايرن ثمن إهدارعدد من الفرص في مباراة الذهاب في الوقت الذي اقتنص فيه سان جيرمان الفوز في ميونخ بفضل تألق نجمه الشاب كيليان مبابي الذي سجل هدفين.

ويدرك مدرب سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أن مباراة الإياب ستكون صعبة، لكن مهاجمه الشاب مويس كين قال «سنكون مستعدين لهذه المواجهة الهائلة».

وما زال سان جيرمان يطارد لقبه الأول في دوري الأبطال بعد خسارة نهائي النسخة الماضية على يد بايرن.

ويلتقي الفائز من مواجهة بايرن مع سان جيرمان في المربع الذهبي مع الفائز من مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند غدا.

فيما يلتقي الفائز من مواجهة تشيلسي وبورتو مع المتأهل من مباراة ليفربول وريال مدريد غدا.