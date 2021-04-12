كريستال بالاس يربط ساكي بعقد احترافي

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وشارك النجم الصاعد مع فريقي الشباب تحت 23 عاما والناشئين تحت 18 عاما في كريستال بالاس وخاض 12 مباراة سجل خلالها 6 أهداف مع فريق الناشئين هذا الموسم وبدأ التدريب مع الفريق الأول منذ الشهر الماضي.
وتحدث المدير الفني لكريستال روي هودسون عن اللاعب قائلا «نؤمن في كريستال بالاس بأنه ينتظره مستقبل واعد وأنه سيتحسن أكثر وأكثر».
وبعد يوم واحد استدعى هودسون اللاعب الشاب لقائمة المواجهة أمام تشيلسي، حيث جلس راك ساكي البالغ من العمر 18 عاما على مقاعد البدلاء.
وبدأ اللاعب الصاعد مسيرته مع تشيلسي قبل انتقاله إلى كريستال في 2019 بعد فشله في البقاء مع النادي اللندني.
وقال رئيس مجلس إدارة كريستال ستيف باريش «سعيد لجيسوران وعائلته، توقيع أول عقد احترافي هو أمر يستحق الاحتفال، مستواه في الفترة الأخيرة كان مذهلا حقا».
وأضاف «جيسوران حصل بالفعل فرصة التدريب بشكل دوري مع الفريق الأول، وتأمين التواجد على مقاعد البدلاء مع فريقنا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأتمنى أن يكون العقد إحدى المراحل المثيرة لجيسوران في كريستال بالاس».
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