كولن يقيل جيسدول ويعين فونكل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي كولن الألماني لكرة القدم رسميا أمس تعيين فريدهيلم فونكل في منصب المدير الفني خلفا للمدرب المقال ماركوس جيسدول حتى نهاية الموسم.

وتنصب مهمة فونكل في إنقاذ الفريق من شبح الهبوط للدرجة الثانية بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار في آخر ثمان مباريات.

وأعلن كولن مساء الأحد عن فسخ تعاقد مع مديره الفني ماركوس جيسدول عقب هزيمته أمام ماينز 2 / 3 في المرحلة الـ28 من البوندسليجا.

وقال مدير الكرة بالنادي، هورست هيلدت في بيان رسمي لناديه «فريدهيلم ليس فقط يمتلك خبرة كبيرة؛ لكنه شخص يمكن الوثوق فيه تماما في مثل هذه المواقف، سيقود فريقنا حتى نهاية الموسم بهدف البقاء».

وأضاف «لديه سيادة مطلوبة الآن لمنح زخم جديد في هذه المرحلة الحاسمة، أن نتحلى بالهدوء وأن نعد فريقنا للمباريات الست المقبلة والهامة».

من جانبه قال فونكل «الفريق ظهر مؤخرا بمستوى جيد؛ لكن دون جدوى، عندما أعمل مع الأولاد أثق في قدرتنا على تحقيق الهدف، الأمر يتعلق بحصد النقاط حتى يمكننا البقاء في الدوري».

وسيكون الظهور الأول لفونكل من خلال الديربي الإقليمي أمام باير ليفركوزن يوم السبت.

ويتواجد كولن في منطقة الهبوط بجدول البوندسليجا منذ أسابيع، وقد ازداد وضعه سوءا إثر الهزيمة أمام ضيفه ماينز.

وتولى فونكل تدريب كولن من قبل بين فبراير 2002 وأكتوبر 2003 لكن الفريق هبط تحت قيادته قبل أن يصعد به مجددا إلى البوندسليجا.