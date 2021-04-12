شكرا لقرائتكم خبر 3 مدن تستضيف نهائي كأس ديفيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبان الاتحاد الدولي للتنس وشركة «كوسموس» الراعية لبطولة كأس ديفيز لفرق التنس أمس، أنه وقع الاختيار على مدينتي إنسبروك النمساوية وتورينو الإيطالية للمشاركة مع العاصمة الإسبانية مدريد في استضافة نهائيات كأس ديفيز 2021.

وستستضيف كل مدينة منافسات اثنتين من المجموعات الست، كما ستستضيف مدريد اثنتين من مواجهات دور الثمانية إلى جانب منافسات الدورين قبل النهائي والنهائي، بينما تحتضن كل من إنسبروك وتورينو مواجهة واحدة في دور الثمانية.

وتقام نهائيات كأس ديفيز في الفترة بين 25 نوفمبر و5 ديسمبر.

وذكر الاتحاد الدولي للتنس أن إقامة المنافسات في ثلاثة أماكن وعلى مدار 11 يوما، «ستحسن جدول المباريات بالنسبة للاعبين».

وقال مدير نهائيات كأس ديفيز ألبرت كوستا «الإعلان عن إقامة المنافسات في 3 أماكن، يأتي في إطار العمل الجاد الذي نقوم به لتقديم أفضل بطولة ممكنة في 2021، وكذلك إقامة المنافسات أمام جماهير جديدة وتحسين تجربة المشجعين».