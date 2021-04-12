شكرا لقرائتكم خبر ليفاندوفسكي يبدأ الركض بعيدا عن المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل هداف فريق بايرن ميونخ الألماني البولندي روبرت ليفاندوفسكي أول حصة ركض له أمس منذ تعرضه لإصابة في أربطة الركبة الشهر الماضي.

وتعرض ليفاندوفسكي للإصابة أثناء تواجده مع منتخب بولندا خلال فترة التوقف الدولي.

ولم يكشف النادي البافاري عن موعد مشاركة ليفاندوفسكي في المباريات، لكنه أشار إلى غيابه عن مواجهة مضيفه باريس سان جيرمان اليوم في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارة بايرن على ملعبه ذهابا 2 / 3.

وغاب القناص البولندي عن مباراة الذهاب أمام سان جيرمان الأسبوع الماضي كما غاب عن المواجهتين أمام لايبزج ويونيون برلين في البوندسليجا.

ويلتقي بايرن يوم السبت المقبل مع مضيفه فولفسبورج صاحب المركز الثالث بالبوندسليجا.