شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يعود إلى تمارين بايرن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد مهاجم بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى تمارين فريقه المفتقد لجهوده في إياب الدور ربع نهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء؛ وذلك بعد أسبوعين من إصابته مع منتخب بلاده خلال النافذة الدولية.

وأشار النادي البافاري إلى أن مهاجمه البالغ 32 عاماً، عاد إلى التمارين الاثنين من دون كرة وشارك في فترة جري، من دون أن يفصح عن أي موعد محدد لعودته إلى المسابقات.

وأصيب ليفاندوفسكي الذي سجل 35 هدفاً في «البوندسليغا» هذا الموسم، بالتواء في الركبة بقميص منتخب بولندا أمام أندورا في مباراة الفوز بثلاثية نظيفة في 28 مارس/ آذار 2021، خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكان الفريق الطبي لبايرن ميونيخ توقع غياب البولندي عن المستطيل الأخضر لفترة أربعة أسابيع.

وسبق لليفاندوفسكي أن غاب عن ذهاب ربع النهائي أمام النادي الباريسي الذي وضع قدماً في نصف النهائي؛ بفوزه على ملعب «أليانز أرينا» 3-2، في الثأر من «عملاق» بافاريا لخسارته أمامه في نهائي المسابقة الأعرق في الموسم الماضي.

كما غاب عن مباراتين في الدوري أمام الوصيف لايبزيغ (فاز 1- صفر) وأونيون برلين 1-1.