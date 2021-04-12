شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الاتحاد الجورجي لبناء الأجسام تزور أكاديمية IFBB بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل العقيد عبدالكريم سعيد رئيس أكاديمية IFBB لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي، أتينا بلوبلوفا رئيسة الاتحاد الجورجي لبناء الأجسام، في مقر الأكاديمية في دبي، بحضور وليد عبدالكريم كبير المحاضرين ومدير الشؤون الفنية في الأكاديمية.

وحظيت رئيسة الاتحاد الجورجي باستقبال حار تقديراً لمكانتها ودورها المهم في مجال بناء الأجسام، ولتاريخها كبطلة سابقة مثلت بلادها في العديد من البطولات الدولية والعالمية.

وخلال اللقاء شرح العقيد عبدالكريم سعيد النظام المتبع في تنظيم الدورات والنجاحات التي حققتها الأكاديمية خلال السنوات الست الماضية ما جعلها تحتل المرتبة الأولى عالمياً في مجالها الأكاديمي بشهادة الاتحاد الدولي.

وأكدت أتينا بلوبلوفا تقديرها لنجاحات أكاديمية IFBB بدبي ودورها المهم في تطوير أداء ومستوى كافة المدربين على مستوى الشرق الأوسط.