شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من نزلة البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الاثنين، على ملعب التتش، بعد تعافيه من نزلة البرد التي اشتكى منها مؤخرًا وأبعدته عن مران الفريق يوم السبت الماضي.

وكان ناصر ماهر قد اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية يوم السبت الماضى بسبب نزلة البرد التي تعرض لها، فيما انتظم اليوم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه والاطمئنان على حالته.

وأجرى الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق اليوم، وذلك وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للاطمئنان على حالة اللاعبين.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، في ظل ضغط المباريات التي يخوضها الفريق محليًّا وإفريقيًّا.

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر المقرر لها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة كأس مصر.