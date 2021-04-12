شكرا لقرائتكم خبر عن خطة كارتيرون لإعادة التدوير في تشكيل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، اتباع سياسة إعادة التدوير في تشكيل الفريق الأبيض، خلال المرحلة المقبلة، لكن وفقا لمعايير وأساليب محددة، بهدف رفع روح التنافس بين اللاعبين وزيادة الرغبة في بذل مزيد من الجهد.

ورغم اقتناع كارتيرون بسياسة تثبيت التشكيل، بشكل كبير، لكنه لا يمانع منح الفرصة لبعض اللاعبين خلال المباريات لكن وفقا لخطة محددة، يرصدها ”الخليج 365” في السطور التالية:-

تجنب الإيقافات

كارتيرون استقر بسبب ضغط مباريات الزمالك، محاولة تجنب تعرض بعض اللاعبين للإيقافات قبل المباريات الهامة وذلك بإراحتهم ومنح الفرصة لآخرين، وهو ما ينوي تطبيقه في المباريات المقبلة، وتحديدا قبل مباراة الأهلي في الدوري من خلال إراحة أي لاعب قد يتعرض للإيقاف في مباراة حرس الحدود بكأس مصر والتي ستقام قبل لقاء الأهلي بـ 4 أيام فقط.

معاقبة المقصرين

كما سيقوم كارتيرون باستبعاد أي لاعب يخرج عن النص أو يقصر في مهامه الفنية، بهدف فرض الانضباط داخل الفريق، وكذلك منح الفرصة لزملائه لإثبات الذات وهو ما حدث خلال الأيام الماضية مع الثنائي إمام عاشور وأحمد عيد.

بناء جيل جديد

وضع كارتيرون ضمن مهامه الأساسية داخل الزمالك، ضرورة بناءا جيل جديد من اللاعبين الشباب وبالفعل بدأ في تنفيذ ذلك من خلال متابعة فريق الناشئين واختيار أفضل العناصر منها بخلاف التنسيق مع قطاع الناشئين لتكوين فريق الأمل الذى سيكون نواه للفريق الأول مستقبلا، وقرر المدرب الفرنسي تصعيد بعض العناصر المميزة من فريق الشباب للتدريبات الجماعية في الوقت الحالي ويدرس منح بعضهم فرصة المشاركة في لقاء حرس الحدود بكأس مصر يوم الأربعاء المقبل.