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شركة استادات تعقد اتفاقا مع TRAIN لإدارة صالات اللياقة البدنية بجميع أندية سيتى كلوب

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القاهرة - سامية سيد - وقع مجلس إدارة شركة إستادات الوطنية لإدارة المنشآت ، اليوم، الإثنين، بروتوكول تعاون مع مجموعة  TRAIN  للياقة البدنية التي يترأسها المدرب المعروف على مظهر، والتي تعتبر أحد أهم وأكبر مراكز اللياقة البدنية في مصر وتتمتع بخبرات كبيرة في مجال الـfitness، بحيث تتولى المجموعة مسئولية كل صالات الجيم في جميع فروع أندية سيتى كلوب على مستوى الجمهورية.

 

سيف الوزيرى وعلى مظهر اثناء توقيع البروتوكول
سيف الوزيرى وعلى مظهر اثناء توقيع البروتوكول

سيف الوزيرى وعلى مظهر بقميص سيتى كلوب
 

وتسعى شركة إستادات الوطنية لتطوير البنية التحتية والإنشائية الشبابية والرياضية من خلال تطوير عدد من الأندية والاستادات الرياضية واستغلال المساحات غير المستغلة وتحويلها إلى أحد الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى لتقديم خدمات رياضية واجتماعية وترفيهية تناسب جميع المواطنين.

 

كما تعمل شركة استادات الوطنية على توفير مراكز ثقافية ورياضية تخدم استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشاريع العملاقة، التي ستصبح بمثابة متنفس حقيقي لأفراد الأسر المصرية بمختلف محافظات الإقليم تماشيا مع رؤية بناء الدولة الحديثة لتصبح إحدى دعائم الدولة الاقتصادية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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