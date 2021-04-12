شكرا لقرائتكم خبر عن شركة استادات تعقد اتفاقا مع TRAIN لإدارة صالات اللياقة البدنية بجميع أندية سيتى كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع مجلس إدارة شركة إستادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية، اليوم، الإثنين، بروتوكول تعاون مع مجموعة TRAIN للياقة البدنية التي يترأسها المدرب المعروف على مظهر، والتي تعتبر أحد أهم وأكبر مراكز اللياقة البدنية في مصر وتتمتع بخبرات كبيرة في مجال الـfitness، بحيث تتولى المجموعة مسئولية كل صالات الجيم في جميع فروع أندية سيتى كلوب على مستوى الجمهورية.