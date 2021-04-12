شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لـ"حمدي فتحي" على هامش مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له، تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

وأجرى حمدي فتحي جراحة في الكوع أبعدته عن التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية خلال الفترة الماضية، بعد إصابته مع المنتخب الوطني خلال مشوار التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وخضع فتحي لتدريبات تأهيلية اليوم تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالنادي، واشتملت على جلسة «جيم» وتدريبات خفيفة في الملعب.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، استعدادًا لمواجهة النصر في بطولة كأس مصر.