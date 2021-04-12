شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لـ"حمدي فتحي" على هامش مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قام حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له، تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي.
وأجرى حمدي فتحي جراحة في الكوع أبعدته عن التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية خلال الفترة الماضية، بعد إصابته مع المنتخب الوطني خلال مشوار التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.
وخضع فتحي لتدريبات تأهيلية اليوم تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالنادي، واشتملت على جلسة «جيم» وتدريبات خفيفة في الملعب.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، استعدادًا لمواجهة النصر في بطولة كأس مصر.