شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاتحاد السكندري يحتفلون بـ عمار حمدي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الاتحاد السكندري بزميلهم عمار حمدي لاعب الفريق المعار من النادي الأهلي بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب صاعد في مصر المقدمة من رابطة النقاد الرياضيين، وحرص اللاعبون على توجيه التهنئة للاعب على هامش مران الفريق استعدادًا لمواجهة دجلة بكاس مصر.

ويلعب عمار حمدى من الأهلى للاتحاد السكندرى مُعارًا لمدة موسمين ويحق للأهلى استعادته بعد انتهاء الموسم الأول وهو ما سيحدث بنسبة كبيرة مع حلول ميركاتو الصيف المقبل وفقًا لرغبة المدير الفنى للأهلي.

وأوصى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بعودة عمار حمدى لاعب الفريق المُعار إلى نادى الإتحاد السكندرى بنهاية الموسم الجارى، وأعلن موسيمانى أن المستويات التى يقدمها عمار حمدى مع زعيم الثغر تؤهله لأن يعود للقلعة الحمراء ويشارك مع الفريق، وأكد المدير الفنى أن عمار حمدى أكثر لاعبى الأهلى المُعارين الذين لفتوا نظره ويتمنى عودته للقلعة الحمراء دون غيره من اللاعبين.

وأقامت أول أمس رابطة النقاد الرياضيين حفل "الأفضل" الذي تنظمه الرابطة لعام 2020، والذي أقيم بحضور رجال الصحافة والإعلام وعدد كبير من نجوم الرياضة

ومثًّل نادى الاتحاد السكندري وتسلم الجوائز في هذا الحفل إبراهيم شعبان عضو مجلس الإدارة نيابة عن محمد مصيلحى رئيس النادي، وقد تم تكريم مصيلحى ومنحه جائزة أفضل رئيس نادي مناصفة مع الكابتن محمود الخطيب، كذلك تم منح جائزة أفضل لاعب صاعد لـ عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم.