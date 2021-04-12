شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي .. بواليا يشارك في التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر
وكان الأهلي قد حصل على راحة يوم السبت الماضي وفقًا لأجندة الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قبل أن يستأنف تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش من جديد، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة النصر.
وعصفت الإصابات بنجوم النادي الأهلي في الفترة الأخيرة ليغيب أبرزهم عن المشاركة مع الفريق، وتحرم الأحمر من جهود عناصر مؤثرة خاصة في الناحية الهجومية، وقبل لقاء هام أمام الزمالك في قمة الدوري العام والمقرر إقامته 18 أبريل الجاري.
وتلقى مسئولو النادي الأهلي، صدمة قاسية خلال الساعات الماضية بعدما تأكد غياب ثنائي الفريق محمد هاني وجونيور أجاي عن الفريق عدة أسابيع، فرغم أن الجهاز الفني للأهلي كان يظن أن إصابة محمد هاني بسيطة وستحرمه فقط من مباراة النصر بعد غد، الأربعاء، في دور الـ32 كأس مصر إلا أن الصدمة جاءت خلال الساعات الماضية بعدما تلقى الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني تأكيدت من طبيب الفريق بأن هاني سيغيب عن مباراة الزمالك المقرر لها 18 أبريل الجاري في الدوري العام.