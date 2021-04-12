شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي .. بواليا يشارك في التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك والتر بواليا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش، بعد تعافيه من آلام المعدة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي يوم السبت الماضي.

وشارك بواليا في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، والذي اشتمل على الجانب البدني وتدريبات الكرة، استعدادًا لمواجهة النصر المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في بطولة كأس مصر.

وكان الأهلي قد حصل على راحة يوم السبت الماضي وفقًا لأجندة الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قبل أن يستأنف تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش من جديد، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة النصر.