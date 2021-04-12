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مران الأهلي .. بواليا يشارك في التدريبات الجماعية

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القاهرة - سامية سيد - شارك والتر بواليا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش، بعد تعافيه من آلام المعدة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي يوم السبت الماضي.

 

وشارك بواليا في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، والذي اشتمل على الجانب البدني وتدريبات الكرة، استعدادًا لمواجهة النصر المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في بطولة كأس مصر.

 

وكان الأهلي قد حصل على راحة يوم السبت الماضي وفقًا لأجندة الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قبل أن يستأنف تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش من جديد، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة النصر.

 

وعصفت الإصابات بنجوم النادي الأهلي في الفترة الأخيرة ليغيب أبرزهم عن المشاركة مع الفريق، وتحرم الأحمر من جهود عناصر مؤثرة خاصة في الناحية الهجومية، وقبل لقاء هام أمام الزمالك في قمة الدوري العام والمقرر إقامته 18 أبريل الجاري.

 

وتلقى مسئولو النادي الأهلي، صدمة قاسية خلال الساعات الماضية بعدما تأكد غياب ثنائي الفريق محمد هاني وجونيور أجاي عن الفريق عدة أسابيع، فرغم أن الجهاز الفني للأهلي كان يظن أن إصابة محمد هاني بسيطة وستحرمه فقط من مباراة النصر بعد غد، الأربعاء، في دور الـ32 كأس مصر إلا أن الصدمة جاءت خلال الساعات الماضية بعدما تلقى الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني تأكيدت من طبيب الفريق بأن هاني سيغيب عن مباراة الزمالك المقرر لها 18 أبريل الجاري في الدوري العام.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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