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سيراميكا يفوز على القناة بهدف نظيف ودياً استعدادا لمواجهة المقاصة

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيراميكا على القناة، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم بالقاهرة حيث قدم الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء مباراة قوية على مدار شوطي اللقاء.

 

سيطر سيراميكا على مجريات الأحداث، وأشرك هيثم شعبان المدير الفني للفريق عدد كبير من اللاعبين  لمنحهم فرصة المشاركة استعدادا لمواجهة المقاصة المقبلة.

 

ظهر لاعبو سيراميكا بشكل مميز، ونجح أحمد غنيم مهاجم الفريق، في تسجيل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 13 من الشوط الأول، من كرة عرضية عن الطريق الغاني وينفول كوبيناه.

 

ويستعد سيراميكا لمواجهة مصر المقاصة يوم 20  أبريل الجاري، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

 

وفى سياق آخر تعادل الإنتاج الحربي مع نظيره فريق سيراميكا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما الفريقين على ملعب استاد السويس الرياضي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، تقدم للانتاج أحمد علي في الدقيقة 21 ، بينما تعادل صالح جمعة لسيراميكا في الدقيقة 57.

 

وبهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة، فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

 

فيما استمر الإنتاج الحربي المركز الأخير برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 6  لقاءات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 13 هدفا، وتلقت شباكه 30 هدفا وما زالت لديه مباراة مؤجلة.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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