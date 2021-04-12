شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفوز على القناة بهدف نظيف ودياً استعدادا لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيراميكا على القناة، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم بالقاهرة حيث قدم الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء مباراة قوية على مدار شوطي اللقاء.

سيطر سيراميكا على مجريات الأحداث، وأشرك هيثم شعبان المدير الفني للفريق عدد كبير من اللاعبين لمنحهم فرصة المشاركة استعدادا لمواجهة المقاصة المقبلة.

ظهر لاعبو سيراميكا بشكل مميز، ونجح أحمد غنيم مهاجم الفريق، في تسجيل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 13 من الشوط الأول، من كرة عرضية عن الطريق الغاني وينفول كوبيناه.

ويستعد سيراميكا لمواجهة مصر المقاصة يوم 20 أبريل الجاري، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.