شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفوز على القناة بهدف نظيف ودياً استعدادا لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيراميكا على القناة، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم بالقاهرة حيث قدم الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء مباراة قوية على مدار شوطي اللقاء.
سيطر سيراميكا على مجريات الأحداث، وأشرك هيثم شعبان المدير الفني للفريق عدد كبير من اللاعبين لمنحهم فرصة المشاركة استعدادا لمواجهة المقاصة المقبلة.
ويستعد سيراميكا لمواجهة مصر المقاصة يوم 20 أبريل الجاري، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.
وفى سياق آخر تعادل الإنتاج الحربي مع نظيره فريق سيراميكا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما الفريقين على ملعب استاد السويس الرياضي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، تقدم للانتاج أحمد علي في الدقيقة 21 ، بينما تعادل صالح جمعة لسيراميكا في الدقيقة 57.