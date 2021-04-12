استادات تتعاون مع TRAIN لإدارة صالات اللياقة البدنية بجميع أندية سيتى كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وقع مجلس إدارة شركة إستادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية، اليوم، الإثنين، بروتوكول تعاون مع مجموعة TRAIN للياقة البدنية التي يترأسها المدرب المعروف على مظهر، والتي تعتبر أحد أهم وأكبر مراكز اللياقة البدنية في مصر وتتمتع بخبرات كبيرة في مجال اللياقة البدنية، بحيث تتولى المجموعة مسئولية كل صالات الجيم في جميع فروع أندية سيتى كلوب على مستوى الجمهورية.

وتسعى شركة إستادات الوطنية لتطوير البنية التحتية والإنشائية الشبابية والرياضية من خلال تطوير عدد من الأندية والاستادات الرياضية واستغلال المساحات غير المستغلة وتحويلها إلى أحد الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى لتقديم خدمات رياضية واجتماعية وترفيهية تناسب جميع المواطنين.

كما تعمل شركة استادات الوطنية على توفير مراكز ثقافية ورياضية تخدم استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشاريع العملاقة، التي ستصبح بمثابة متنفس حقيقي لأفراد الأسر المصرية بمختلف محافظات الإقليم تماشيا مع رؤية بناء الدولة الحديثة لتصبح الرياضة إحدى دعائم الدولة الاقتصادية.