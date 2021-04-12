أستون فيلا: تريزيجيه يخضع لعملية الرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، خضوع المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق، لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مطلع الأسبوع الجاري.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لأستون فيلا، فإن الجناح المصري سيخضع للجراحة دون الكشف عن موعد محدد لها، ليبدأ بعدها مرحلة التأهيل بحسب ما ورد في البيان.

وتمنى أستون فيلا في ختام بيانه سرعة الشفاء والعودة لتريزيجيه بعد إجراء الجراحة والخطوات التالية في التأهيل.

وتعرض تريزيجيه لإصابة في الرباط الصليبي خلال المواجهة التي حلها بها أستون فيلا ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد.

الجدير بالذكر أن مدة غياب تريزيجيه ستتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إنجليزية خلال الأيام الماضية.