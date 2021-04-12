طارق يحيى عن أزمة دوري 99: إذا كان المتكلم مجنون يكون المستمع عاقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد طارق يحيى، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، أن القطاع تقدم بمذكرة إلى إدارة النادي بشأن أزمة مباراة دوري الجمهورية مواليد 1999 أمام الأهلي، التي أقيمت أمس الأحد بملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة فاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك لتحديد بطل مسابقة دوري الجمهورية يوم الثلاثاء 20 إبريل الجاري على ملعب السكة الحديد.

وقال يحيى في تصريحات عبر قناة "الزمالك" الإثنين: "تقدمت بمذكرة إلى اللجنة المؤقتة بالنادي وشرحت فيها اللائحة ووجهة نظرنا ورأينا كقطاع، وستتم مخاطبة اتحاد الكرة لاتخاذ قرار بشأن المباراة".

وأضاف: "القرار سيتم إعلانه في غضون 48 ساعة بعد مخاطبة اتحاد الكرة، والقرار النهائي في يد إدارة النادي التي ستقرر ما هو في مصلحة النادي، بناءً على مذكرة القطاع التي تضمنت تحليلا شافيا ووافيا بكل ما حدث".

وأوضح: "تعرضنا لظلم بيّن، من حق الزمالك التتويج بلقب الدوري، إقامة مباراة فاصلة غير موجودة في اللائحة، ووفقا للائحة، إذا تساوى الفريقان في عدد النقاط يقتسمان لقب البطولة، لكن تم اتخاذ قرار بإقامة مباراة فاصلة".

وأكد: "لو كان يتم احتساب البطل بعد تساوي الفريقين في عدد النقاط بناء على المواجهات مباشرة، فلماذا لم يتم احتساب الأهلي البطل؟ إذا كان المتكلم مجنون يكون المستمع عاقل".

وتابع: "لماذا ألعب مباراة فاصلة وأنا صاحب المركز الأول بفارق ثلاثة أهداف؟ الأهلي نفسه عبر موقعه الرسمي قال إن الحسم يكون بفارق الأهداف وليس المواجهات المباشرة، لكنه قام بحذف ما كتبه مساء أمس الأحد".

وأتم رئيس قطاعات الكرة بالزمالك قائلا: "لماذا يتم إثارة أزمة وفتنة بين الأهلي والزمالك، الناديان أكبر من البطولة ومن أي دوري".