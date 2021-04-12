مران الأهلي.. انتظام والتر بواليا.. وتدريبات تأهيلية لحمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة النصر في كأس مصر.

وأجرى لاعبو لأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة النصر في بطولة كأس مصر.

وكان الأهلي قد حصل على راحة يوم السبت الماضي وفقًا لأجندة الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قبل أن يستأنف تدريباته مساء اليوم.

وانتظم والتر بواليا، لاعب الفريق في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش، بعد تعافيه من آلام المعدة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي يوم السبت الماضي.

وشارك بواليا في المران الجماعي ، والذي اشتمل على الجانب البدني وتدريبات الكرة، استعدادًا لمواجهة النصر المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في بطولة كأس مصر.

وقام حمدي فتحي، لاعب الأهلي، بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له، تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

وفي وقت سابق، كان فتحي قد أجرى جراحة في الكوع أبعدته عن التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية خلال الفترة الماضية، بعد إصابته مع المنتخب الوطني خلال مشوار التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وخضع فتحي لتدريبات تأهيلية اليوم تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالنادي، واشتملت على جلسة "جيم" وتدريبات خفيفة في الملعب.

يذكر أن الأهلي أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا مؤقتًا بعدما حسم تأهله إلى دور الثمانية عن المجموعة الأولى، وبدأ التحضير للمواجهات المحلية المقبلة، التي تبدأ بمواجهة النصر مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة كأس مصر.