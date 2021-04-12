الأهلي يستعين بـ5 فيديوهات في شكواه ضد إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقدم الأهلي صباح اليوم الإثنين بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وأخرى مماثلة إلى لجنة الانضباط والأخلاق، ضد إمام عاشور لاعب الزمالك وبعض من زملائه من فريق الشباب بناديهم.

وأرسل الأهلي في شكواه "فلاشات" تضمنت "5 فيديوهات لإمام عاشور وزملائه وهم يكيلون السباب والشتائم والألفاظ الخارجة للنادي الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه الأسبق وكيان النادي وجماهيره"، وفقا للبيان.

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن إمام عاشور ارتكب "تجاوزات غير لائقة وخارجة عن كل قواعد الأخلاق" عقب مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب، التي أقيمت أمس الأحد بملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر.

وأضاف أن إمام عاشور اعتاد التجاوز في حق الآخرين في وقائع عديدة ولم تردعه العقوبات السابقة.

وطالب الأهلي في شكواه ضد لاعب الزمالك وزملائه بتطبيق اللوائح ونصوص القانون التي جاءت في هذا الشق، حرصًا على الأجواء التنافسية والعلاقة بين جماهير الناديين.