"اعتاد التجاوز".. ماذا تضمنت شكوى الأهلي ضد إمام عاشور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، تقدمه بشكوى ضد إمام عاشور لاعب وسط نادي الزمالك، وقائد فريق الشباب مواليد 99 وبعض زملائه بالفريق، بسبب الفيديو المتداول لهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للاعبي شباب الزمالك بقيادة إمام عاشور، ويحتوى على سباب وهتافات ضد النادي الأهلي وعدد من رموزه.

وشهدت الساعات الماضية جدلاً واسعاً بعد فوز شباب الأهلي 2-1 أمام الزمالك بختام دوري الجمهورية 99، واحتفل الزمالك بالتتويج باللقب بفارق الأهداف، بينما احتفل الأهلي باللقب بفضل المواجهة المباشرة.

واصدر اتحاد الكرة بعد ذلك قراراً بأن يتم لعب مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل دوري الجمهورية مواليد 99.

وتضمنت شكوى الأهلي، أن التصرفات والألفاظ والشتائم التي جاءت على لسان إمام عاشور وزملائه تمثل أفعالًا مشينة وانتهاكات دخيلة على الوسط الرياضي وتثير الفتنة بين الجماهير.

وأشار الأهلي، أن تلك الأفعال تعد مخالفة لكل قواعد الأخلاق وتؤثر على سلوكيات الشباب، بل وتخالف بالأساس لوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم «FIFA»، وكذا لوائح الانضباط والأخلاق لاتحاد الكرة.

وقال الأهلي في شكواه أنه لم يكن هناك مبرر على الإطلاق لقيام إمام عاشور وزملائه بهذه التجاوزات، وتوجيه الاتهامات إلى شخصيات قيادية في النادي الأهلي، وكَيْل السباب والشتائم بألفاظ يعاقب عليها القانون.

وأكد الأهلي، أن المباراة أقيمت على ملاعب الأهلي ولم تشهد أية أحداث عارضة، وجرت في إطار تنافسي على بطولة الجمهورية.

وشدد الأهلي، أن عاشور اعتاد التجاوز في حق الغير، فقد سبق أن قام بالتعدي على لاعب الأهلي وليد سليمان عقب مباراة السوبر التي أقيمت في الإمارات بالركل بالقدم، وبشكل فيه انتهاك لكل قواعد الأخلاق والأدب، خاصة أن وليد سليمان كان ملقى على الأرض.