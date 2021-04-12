الميركاتو الصيفي 2021 | ليفربول يستهدف قناص فيورنتينا المنشود

يستعد فريق ليفربول الانجليزي للدخول في صراع التعاقد مع قناص فريق فيورنتينا الايطالي، “دوشان فلاهوفيتش”، في الميركاتو الصيفي 2021.

وكشفت الصحيفة البريطانية الشهيرة، «ليفربول إيكو»، أن الريدز يستعد لمطاردة المهاجم الصربي، في ظل اهتمام العديد من الأندية من داخل إيطاليا وخارجها، لخطف الجوهرة الصربية.

وذكرت تقارير من داخل إيطاليا، أن فريق ميلان يرغب بشدة في التعاقد مع فلاهوفيتش في الميركاتو الصيفي 2021، بالإضافة إلى روما ويوفنتوس، ومن الخارج اتلتيكو مدريد الإسباني، ولايبزيج الألماني، وانضم إليهم مؤخرًا ليفربول الإنجليزي.

ويعتبر المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا، من أهم وأبرز المهاجمين الصاعدين في القارة العجوز، حيث سجل 15 هدفًا، في 29 مباراة مع فيورنتينا في الدوري الايطالي هذا الموسم.

ويتمتع فلاهوفيتش بقدرات فنية عالية، وحس تهديفي متميز، كما هو الحال بالنسبة لزملاؤه في المنتخب الصربي، أمثال “لوكاس يوفيتش” مهاجم ريال مدريد الاسباني، ومهاجم فولهام الانجليزي “ألكساندر ميتروفيتش”.

كما يتميز فلاهوفيتش بالطول الفارع (190 سم)، والقدم اليسرى هي المفضله لديه، حيث سجل بها 14 هدفًا، وسجل هدف وحيد بالرأس.

ويرتبط دوشان فلاهوفيتش مع فيورنتينا بعقد يمتد حتى عام 2023، وتبلغ قيمته السوقية الحالية، 25 مليون يورو، وفقًا لموقع Transfermarkt.

وانضم فلاهوفيتش إلى فيورنتينا في الميركاتو الصيفي 2018، قادمًا من صفوف نادي بارتيزان بلجراد الصربي بأقل من 2 مليون يورو.

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