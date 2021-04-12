موقع ميركاتو يُهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك

أعلنت السعودية ومصر، مساء يوم أمس الأحد 29 شعبان 1442 هجرية، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، ليكون اليوم الاثنين 30 شعبان هو الأخير والمُتمم للشهر، على أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 الأول من شهر رمضان لعام 1442 هجرية.

وتتقدم أسرة تحرير موقع ميركاتو بتهنئة زواره ومحبيه من جميع أنحاء العالم والوطن العربي بحلول شهر رمضان المبارك داعين الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم.

ويعدكم الموقع بتغطيات خاصة لجميع مباريات ودوريات كرة القدم العالمية والعربية، وبمُتابعة أبرز الأخبار والأحداث الرياضية على مدار شهر رمضان بنفس الزخم الذي اعتدتم عليه.

كل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم..