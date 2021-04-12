الحساب الرسمي للدوري السعودي يحتفي بأرقام مهاجم الهلال

احتفى الحساب الرسمي للدوري السعودي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بأرقام مهاجم الهلال “بافيتيمبي جوميز” في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وقال حساب الدوري السعودي على تويتر “سجل مهاجم الهلال 18 هدفًا وصنع 4 أهداف، بافيتيمبي جوميز هو أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في دورينا بعد مرور 25 جولة”.

وصحب التغريدة صورة بجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي تضم الأهداف المسجلة والتمريرات الحاسمة، وأظهرت الصورة مهاجم الهلال جوميز في المركز الأول بمجموع 22 هدفًا كأكثر اللاعبين تأثيرًا في المسابقة.

وجاء نجم هجوم نادي الشباب “كريستيان جوانكا” من بعد مهاجم الهلال بإجمالي 19 هدفًا، بواقع 15 هدف و4 تمريرات حاسمة، وتلاه جوليو تفاريس لاعب الفيصلي بإجمالي 18 هدفًا.

ويحتل لاعب نادي أبها “كارلوس ستراندبيرج” المركز الرابع برصيد 17 هدفًا، بواقع 15 هدف مُسجل وتمريرتين حاسمتين فقط، وهو نفس وصيد نجم الاتحاد “رومارينيو”.

لكن بافيتيمبي جوميز هو أكثر من سجل أهداف من ركلات جزاء بين اللاعبين الأوائل بجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم 2021/2020، إذ سجل 6 أهداف دفعة واحدة من ركلات جزاء، على النقيض من منافسيه على الصدارة، فلم يسجل كارلوس ستراندبيرج أو كريستيان جوانكا أي هدف من ركلات جزاء، وأحرز رومارينيو 3 أهداف فقط من ركلات جزاء.

وأحرز جوميز سوبر هاتريك في الجولة 16 من الدوري السعودي أمام العين، من بينهم 3 أهداف من ركلات جزاء.

وصام اللاعب عن تسجيل الأهداف في المباراتين الماضيتين أمام القادسية واتحاد جدة، عندما فاز الهلال 1/صفر وخسر 2/صفر – على الترتيب –.