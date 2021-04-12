الميركاتو الصيفي | ريال مدريد يقترب من تحقيق حلم نجم لاتسيو “ميلينكوفيتش”

اقترب ريال مدريد من تحقيق حلم نجم لاتسيو الايطالي “سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش“، بعدما أبدى الفريق الملكي استعداده للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي 2021.

ووفقًا لما أوردته صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن ريال مدريد سيجد منافسة شرسة من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي في صراع التعاقد مع لاعب الوسط الصربي “ميلينكوفيتش”.

وفي الوقت ذاته، ذكرت الصحيفة أن الأولوية ستذهب إلى ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، حال التوصل إلى اتفاق مع فريق لاتسيو، نظرًا لرغبة ميلينكوفيتش الواضحة باللعب للنادي الملكي.

وصرح ميلينكوفيتش سافيتش بشكلٍ علني في وقت سابق لقناة نوفا تي في الصربية، أن حلمه هو الانتقال إلى ريال مدريد.

وقال ميلينكوفيتش: “انا أحلم باللعب لفريق ريال مدريد منذ أن كنت طفلًا، هذا هو أكبر هدف في مسيرتي وسأبذل قصارى جهدي لتحقيقه”.

ويمتلك ميلينكوفيتش سافيتش الذي يحمل الجنسية الإسبانية، عقدًا مع فريق لاتسيو حتى عام 2024، وتقدر قيمته بـ70 مليون يورو وفقًا لموقع Transfermarkt.

وبدأ ميلينكوفيتش سافيتش مسيرته مع براعم نادي “جرازير أي ك” النمساوي في عام 2002، قبل أن ينتقل إلى صربيا في عام 2006، ليمثل نادي فويفودينا نوفي تحت 15 سنة، وتدرج في الفئات السنية حتى لعب مع الفريق الأول في عام 2013.

وفي الميركاتو الصيفي 2014، انتقل ميلينكوفيتش سافيتش من “فويفودينا نوفي” إلى نادي جينك البلجيكي مقابل مليون يورو، وخاض معهم موسم واحد فقط قبل أن يرحل إلى لاتسيو مقابل 18 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية 2015.

وخاض ميلينكوفيتش سافيتش 241 مباراة مع لاتسيو في جميع المسابقات حتى الآن، وسجل 46 هدفًا، وقدم 37 تمريرة حاسمة.