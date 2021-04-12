الامارات | كلوب يتربص للاعب برشلونة.. و40 مليون يورو لا تكفي

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يتربص للاعب برشلونة.. و40 مليون يورو لا تكفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، يتربص للانقضاض على الإسباني بيدري نجم برشلونة من اجل ضمه لصفوف "الريدز" اعتباراً من الموسم المقبل لما يتمتع به اللاعب من مقومات يراها كلوب ذات جودة عالية.

وقالت الصحيفة إن بيدري (18 عاماً)، شارك مع برشلونة في 44 مباراة، وظهر بمستوى مميز جعل كلوب يطلب من إدارة النادي التعاقد معه، غير أن فكرة الانتقال ستواجه معارضة مبدئية من خوان لابورتا رئيس برشلونة الذي يشدد على ضرورة بقاء بيدري ضمن مشروع بناء برشلونة الجديد في المواسم المقبلة.

يذكر أن برشلونة الذي يضع شرطا جزائيا في عقد بيدي بقيمة 400 مليون يورو، قد تعاقد مع اللاعب في صيف 2019 مقابل خمسة ملايين يورو، وأعاره إلى لاس بالماس لموسم واحد، قبل ان يعود إلى البارسا مجدداً ويخوض المباريات أساسياً.

ولن يكون عرض ليفربول الأول للحصول على بيدي إذ عرض بايرن ميونيخ على برشلونة الحصول على اللاعب مقابل 40 مليون يورو الصيف الماضي لكن النادي الكاتالوني رفض الصفقة، ما يعني أن النادي الكاتالوني لن يبيعه إلا بمبلغ يفوق عرض البايرن.

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