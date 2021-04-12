شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان وتشيلسي ضد بورتو والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستكمل الثلاثاء 13 أبريل مباريات الدور ربع النهائي أو دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ على ملعب بارك دي برينس في فرنسا ،وفي نفس التوقيت ستقام مباراة تشيلسي ضد بورتو على ملعب ستامفورد بريدج في إنجلترا وهي مبارايات حاسمة لتحديد المتأهل للدور التالي من دوري الأبطال.

بالنسبة لتاريخ مواجهات بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ستكون هذه المواجهة الحادية عشر بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا حيث فاز بايرن ميونخ 5 مرات وفاز باريس سان جيرمان 5 مرات وحقق بايرن ميونيخ رقما قياسيا حيث لم يخسر في آخر 20 مباراة في دوري الأبطال حيث حقق 18 فوزا وتعادل وحيد وخسارة وحيدة ، ولكنها خسارة مذلة على ارض بايرن ميونيخ حيث أن المباراة السابقة خسرها البايرن بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين, بعد سلسلة رائعة من النتائج, لذا سيكون أمام البايرن مباراة صعبة في فرنسا.

أما بالنسبة لمواجهات تشيلسي وبورتو فقد خسر بورتو في 6 مواجهات من أصل 9 ضد تشلسي في دوري الأبطال وحقق فوزان وتعادل وحيد، وستكون هذه المواجهة الثالثة بين الفريقين في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، مع العلم بأن المباراة السابقة خسرها بورتو على أرضه بينتجة هدفين مقابل لاشئ لذا ستكون مباراته صعبة أمام فريق قروي مثل تشيلسي وعلى ارضه.

مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ستقام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة وفي نفس التوقيت تقام مباراة تشيلسي وبورتو وتنقلها قنوات بين سبورت beIN Sports التالية :

- القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ

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- القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بورتو

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