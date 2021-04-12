شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير عن «إمام عاشور»: أعتذر لي ولم أستطع الرد عليه.. كنت أعتبره مثل ابني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، انتقاد لاذع لإمام عاشور، لاعب الزمالك عقب توجه بالإعتداء اللفظي والسباب ضد رموز النادي الأهلي.

وكان شوبير من ضمن الأسماء التي ذكرها لاعب الأبيض بالإضافة إلى حسن حمدي وصالح سليم ليقوم الأول بالرد عليه بعدد من التصريحات كان أبرزها «لن أتدنى لمستوى عيال منعدمي التربية».

كما أكد على أنه لن يتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد الفيديو الذي نُشر عقب لقاء الأهلي والزمالك في مسابقة الشباب والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وأكمل شوبير تصريحات إذاعية قائلاً: «من الاولى أن تفرض نفسك على الجميع بأخلاقياتك وسلوكياتك واحترامك للآخرين، لاسيما وأنني كنت دائم الإشادة بك وبموهبتك، حتي تكون في النهاية أحد أفضل المكاسب لكرة القدم المصرية، والمنتخب الوطني».

وأضاف شوبية: «إمام عاشور أرسل لي رسالة يعتذر فيها عما بدر منه، لكن لم أستطع الرد على رسالته، كنت أعتبره إمام (شوبير)، أمثلة كثير انجرفت وراء هذا الشكل والأسلوب ولم تكمل مسيرتها».

ونوه احمد شوبير إلى أنه رفض الرد على الإعتذار الذي قدمه له إمام عاشور خلال الساعات الأخيرة.