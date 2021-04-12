شكرا لقرائتكم خبر عن قانونية الأهلي تدرس قرار اتحاد الكرة بشأن بطولة 99.. و«الخطيب» ينتظر التقرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد اللجنة القانونية بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين، اجتماعًا لدراسة أحداث مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب مواليد 1999، التي أقيمت أمس بملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر وانتهت بفوز الأهلي 2/1.

وتدرس اللجنة القانونية بالأهلي كل المكاتبات الصادرة والواردة من اتحاد الكرة، وكذلك اللوائح المنظمة للمسابقات، قبل بحث قرار اتحاد الكرة الأخير بإقامة مباراة لتحديد البطل.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة القانونية تقريرها إلى لجنة التخطيط للكرة وإخطار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بما انتهت إليه، تمهيدًا لحسم الجدل الذي أثير لتحديد بطل مسابقة 99.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك 99، بعد جدل بخصوص الفائز بالبطولة.