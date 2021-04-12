شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأمنية تتفقد منشآت نادي الشارقة ومقر إقامة الوفود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد العقيد عاشور سبت بن عاشور مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة، رئيس اللجنة الأمنية لبطولة دوري أبطال آسيا المجموعة B، يرافقه أعضاء اللجنة، ووفد من مجلس الشارقة الرياضي مقر إقامة الوفود للفرق الأربعة المشاركة، إضافة لتفقده منشآت نادي الشارقة الرياضي الذي يستضيف مباريات المجموعة خلال الفترة من 14 إلى 29 من الشهر الجاري.

ووقف العقيد عاشور على كافة الترتيبات والتحضيرات الأمنية بمقر إقامة الوفود، ومدى مطابقتها للبروتوكول الرياضي الموضوع من قبل الجهات العليا في الدولة لمواجهة جائحة كوفيد 19.حيث تفقد الأماكن المخصصة لإجراء فحص الpcr للاعبين والأطقم الفنية التابعة للفرق، إلى جانب تفقده بقية المرافق المخصصة للوفود بالفندق، كما وقف على كافة الإجراءات الأمنية المتبعة بنادي الشارقة الرياضي، والتي تسهم بدورها في تعزيز سلامة المشاركين، حيث تفقد المداخل والمخارج بالنادي، علماً بأن مباريات المجموعة ستقام بدون حضور جماهيري نظراً لجائحة كوفيد 19.

وأشاد العقيد عاشور سبت بن عاشور مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة، رئيس اللجنة الأمنية لبطولة دوري ابطال آسيا المجموعة B، بالجهود والترتيبات المبذولة لاستضافة الحدث من قبل اللجنة المنظمة ومختلف اللجان المشاركة في تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير، داعياً جميع المشرفين وأعضاء اللجان المختلفة إلى التكاتف لإنجاح هذه الاستضافة، التي تشرف سمعة الكرة الإماراتية، وتليق بمكانة إمارة الشارقة الرياضية.