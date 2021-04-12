شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتسلم علم استضافة مونديال الشباب والناشئين للمبارزة 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * كاتسياداكيتس: سمعة الإمارات تسبقها في المحافل الدولية ولذلك جاءت الموافقة بالإجماع

تسلم المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة، علم تنظيم واستضافة بطولة العالم للشباب والناشئين للمبارزة - الإمارات 2022، في احتفالية رائعة أقيمت الأحد في ختام فعاليات بطولة العالم للمبارزة، التي استضافتها جمهورية مصر العربية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 3 إلى 11 إبريل/نيسان الجاري، وشارك فيها أكثر من 800 لاعب ولاعبة من 55 دولة من مختلف قارات العالم.

وجاءت مراسم التسليم والتسلم بحضور إيمانويل كاتسياداكيتس سكرتير عام الاتحاد الدولي، وعبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ورؤساء ووفود المنتخبات المشاركة في البطولة، ليعلن رسمياً عن البدء في توجيه أنظار أسرة المبارزة في العالم إلى دولة الإمارات، اعتباراً من اليوم وحتى تاريخ 2 إبريل 2022 المقترح الذي ستنطلق به المنافسات؛ حيث سلم عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للمبارزة «منظم النسخة الحالية» المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي علم البطولة.

وأعرب المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن سعادته بثقة الاتحاد الدولي، وإسناد الاستضافة إلى الإمارات، مؤكداً أن تنظيم بطولة العالم للشباب والناشئين للمبارزة وهو الحدث الأبرز على المستوى الدولي، شرف كبير لدولة الإمارات، وثقة عالمية كبيرة بقدراتها؛ حيث إنها نجحت من قبل في تنظيم واستضافة بطولات قارية وعالمية بأعلى مستوى من الاحترافية والإبهار، وتركت إرثاً مهماً لدى مسؤولي الاتحادات القارية والدولية، يجعلها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.

وأضاف القاسمي، تلك هي المرة الأولى التي تشهد إسناد تنظيم بطولة العالم لدولة خليجية، ومن المرات القليلة التي يتم خلالها اختيار دولة شرق أوسطية لهذه المهمة الكبيرة، ومن أجل ذلك فنحن أمام تحدٍّ كبير، نرحب به ونثق بقدرتنا، وإننا قادرون على تحويل هذه المناسبة العالمية الكبيرة إلى فرصة نجاح، بسواعد أبنائنا وبفرق العمل المحترفة التي ستبهر العالم؛ لأننا نستهدف ترك بصمة إماراتية للتاريخ على تلك البطولة، يصعب محوها من أي دولة تنظمها من بعدنا.

وتابع: «كلنا إصرار وعزيمة على حفر اسم الإمارات في سجل الدول التي يشار إليها بالبنان، في تنظيم الفعاليات الرياضية بصفة عامة، ولعبة المبارزة على وجه التحديد، وفي هذه المناسبة لا يفوتني أن أشيد بالنجاح الكبير الذي حققته جمهورية مصر العربية الشقيقة في استضافة النسخة الحالية التي أقيمت في ظروف استثنائية، ويحسب للشقيقة مصر أنها تقدمت بجرأة دون تردد للاستضافة برغم العارض الصحي العالمي، ونجحت في تقديم نسخة تفوق كل التوقعات بشهادة الجميع».

وعن الموعد المقترح للنسخة الإماراتية في إبريل 2022، قال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: «تم اقتراح الفترة من 2 إلى 12 إبريل 2022 لإقامة البطولة، ولكنه ما زال موعداً مقترحاً قد يتقدم يوماً أو يتأخر يوماً بحسب الاستعدادات، وبحسب اعتماد الاتحاد الدولي للحدث، وسنبدأ من الآن العمل على ترتيب كل الأوضاع بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة؛ لإخراج البطولة في أفضل صورة».