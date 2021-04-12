شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للشباب يتوج ببطولة الصداقة للهوكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * محمد عتيق هداف البطولة وأحمد ماجد أحسن لاعب

دبي: مسعد عبد الوهاب

توج فريق الاتحاد للشباب «أ» ببطولة الصداقة للهوكي، بحلوله في المركز الأول برصيد 6 نقاط، متفوقاً على فريق الاتحاد للشباب «ب» الذي جاء في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وحل فريق أكاديمية الهوكي الإنجليزية وجنوب إفريقيا الثالث، في البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للهوكي بنجاح كبير على ملاعب نادي شباب الأهلي في دبي، وأقيمت منافساتها بنظام الدوري من دور واحد، ضمن خطة نشاطه الرامية لتطوير مستوى اللاعبين المواطنين من خلال الاحتكاك بلاعبي الجاليات المتقدمة في المجال.

وشهدت المنافسات فوز فريق الاتحاد للشباب «أ» على الاتحاد للشباب «ب» بنتيجة 4-1 في المباراة التي انتهى وقتها الأصلى بالتعادل بهدف لكل فريق بعد صراع اتسم بالندية قبل أن يحسم الفائز النتيجة بركلات الترجيح وسجل الأهداف اللاعب أحمد ماجد «هدفين»، وكل من مفضل ناخوذة، ومحمد ريلا.

وفي مباراة ثانية واصل فريق الشباب «أ» تفوقه بفوزه على نظيره الأكاديمية الإنجليزية بهدفين نظيفين أحرزهما محمد عتيق الذي يعد أحد النجوم الواعدة في صفوف المنتخب، وفي مباراة ثالثة حقق فريق الشباب «ب» فوزاً صعباً على نظيره الأكاديمية الإنجليزية بهدف نظيف أحرزه عبدالله أمان.

وتوج إسماعيل علي البنا رئيس اتحاد الإمارات للهوكي النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للهوكي، وعتيق جمعة مدني الأمين العام لاتحاد الإمارات للهوكي رئيس لجنتي المسابقات والتسويق بالاتحاد، وعبد الله مراد مدير شركة «بي بي» للخدمات الرياضية، الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في حضور جمهور كبير من محبي اللعبة، كما تم تكريم اللاعبين محمد عتيق هداف البطولة، وأحمد ماجد أحسن لاعب، واللذين قدما مستوى لافتاً أبهر الحضور.

وأشاد إسماعيل البنا بالمستوى الذي قدمه لاعبو الفرق المشاركة في البطولة التي جسدت أواصر الصداقة والروابط القوية التي تجمع اللاعبين من أبناء الدولة والجاليات المقيمة على أرضها، مشيراً إلى أن المنافسات تخدم تطوير هوكي الإمارات من خلال احتكاك اللاعبين المواطنين مع لاعبي فرق الجاليات خاصة المتقدمة في مجال اللعبة، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة البطولة تعزيز مساعي الاتحاد بشأن رفد المنتخبات الوطنية بعناصر موهوبة لتقوية صفوفها والارتقاء بمستواها لتتمكن من تمثيل الدولة في المشاركات الخارجية.

وكشف البنا أن رياضة الهوكي ما زالت تعاني عدم وجود ملعب قانوني خاص بالاتحاد لتدريب المنتخبات، بالإضافة إلى قلة الدعم المادي، مضيفاً: «النظرة لرياضة الهوكي مازالت قاصرة على المستوى المحلي رغم انتشارها الهائل على مستوى العالم كلعبة لها حضورها القوي في دورات الألعاب الأولمبية، واختصار الرياضة في كرة القدم من حيث الدعم والاهتمام خطأ جسيم في حق الرياضة بمفهومها الشامل الذي يوازن بين كل الألعاب فردية كانت أم جماعية».

وأعرب عتيق جمعة عن شكره لفرق المواطنين والجاليات التي شاركت في البطولة، مشيداً بالمستوى الفني لمباريات البطولة التي حرص الاتحاد على تنظيمها تحقيقاً لنهج الدولة في تقوية روابط العلاقات والتواصل بين أبناء الدولة الرياضيين وذويهم من الجاليات المقيمة على أرض الإمارات.