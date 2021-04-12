الأهلي يجرى مسحة طبية استعدادًا لمواجهة النصر فى الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجرى مسحة طبية استعدادًا لمواجهة النصر فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة النصر في بطولة كأس مصر.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، واشتمل مران الفريق على جانب بدني وتدريبات الكرة.
وشهد مران اليوم انتظام والتر بواليا لاعب الفريق في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من آلام المعدة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي يوم السبت الماضي.
يذكر أن الأهلي أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا مؤقتًا بعدما حسم تأهله إلى دور الثمانية عن المجموعة الأولى، وبدأ التحضير للمواجهات المحلية المقبلة، التي تبدأ بمواجهة النصر مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة كأس مصر.