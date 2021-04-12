شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجرى مسحة طبية استعدادًا لمواجهة النصر فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة النصر في بطولة كأس مصر.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، واشتمل مران الفريق على جانب بدني وتدريبات الكرة.

وشهد مران اليوم انتظام والتر بواليا لاعب الفريق في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من آلام المعدة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي يوم السبت الماضي.

يذكر أن الأهلي أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا مؤقتًا بعدما حسم تأهله إلى دور الثمانية عن المجموعة الأولى، وبدأ التحضير للمواجهات المحلية المقبلة، التي تبدأ بمواجهة النصر مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة كأس مصر.