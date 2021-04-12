شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس إراحة طارق حامد في مباراة حرس الحدود بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، منح طارق حامد لاعب وسط الفريق، راحة خلال مباراة حرس الحدود، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب استاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويري كارتيرون أن طارق حامد تعرض لضغط بدني كبير خلال مباريات الزمالك الأخيرة، لذا يدرس منحه راحة في مباراة حرس الحدود، ليكون في أفضل مستويات البدنية والفنية خلال مباراة الأهلي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، في الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني لفريق الزمالك طارق حامد راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين، وجاء القرار لعدم تعرضه للإرهاق في ظل ضغط المباريات المتواصل خلال الفترة الأخيرة، خاصة وإن الفريق سيخوض منافسات الدورى وكأس مصر فى الفترة المقبلة.

وشهد تدريب الزمالك اليوم، انتظام الثنائي إمام عاشور وأحمد عيد، بعد قرار العفو من الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث كان الثنائى اعترضا على قرارات المدير الفنى مما أدى لمعاقبتهم بالتدريب مع الناشئين.

وكان الثنائي يخوضان مرانا مع فريق الشباب بالنادي، وشاركا في مباراة الأهلي أمس ببطولة دورى الجمهورية للشباب، وقرر كارتيرون العفو عنهما وعودتهما مرة أخرى للفريق الأول بعد التزامهما بالعقوبة.