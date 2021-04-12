شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يدعم تريزيجيه بعد إصابته بالصليبي: "ألف سلامة عليك يا حريف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك، رسالة دعم إلى محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، بعد أن أعلن إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة عقب الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة ليفربول فى منافسات الدورى الإنجليزى، وتمنى تعافيه من الاصابة.



شيكابالا على تويتر

ونشر محمود عبد الرازق شيكابالا، صورة تجمعه بمحمود تريزيجيه بقميص المنتخب الوطني على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، ووجه رسالة داعمة له قائلا: " ألف سلامة عليك يا حريف".



شيكابالا وتريزيجيه

وفى وقت سابق، أعلن محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة ليفربول فى منافسات الدورى الإنجليزى ، وأصيب محمود حسن تريزيجيه بعد تدخل قوي مع الكسندر ارنولد ظهير فريق ليفربول بالشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقالت تقارير إنجليزية، إن موسم محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، قد عقب تعرضه للإصابة أمام فريق ليفربول، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأجرى محمود تريزيجيه بعض الفحوصات الطبية اللازمة صباح أمس الأحد، للوقوف على حالته وحجم الإصابة، وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة محمود حسن تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي، وانتهاء موسمه بشكل رسمي مع فريقه أستون فيلا.