شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الأهلي يفتقد ثلث قوته في غياب حمدي فتحي ومعلول وأجاي وهاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصفت الإصابات بنجوم النادي الأهلي في الفترة الأخيرة ليغيب أبرزهم عن المشاركة مع الفريق، وتحرم الأحمر من جهود عناصر مؤثرة خاصة في الناحية الهجومية، وقبل لقاء هام أمام الزمالك في قمة الدوري العام والمقرر إقامته 18 أبريل الجاري.

وتلقى مسئولو النادي الأهلي، صدمة قاسية خلال الساعات الماضية بعدما تأكد غياب ثنائي الفريق محمد هاني وجونيور أجاي عن الفريق عدة أسابيع، فرغم أن الجهاز الفني للأهلي كان يظن أن إصابة محمد هاني بسيطة وستحرمه فقط من مباراة النصر بعد غد، الأربعاء، في دور الـ32 كأس مصر إلا أن الصدمة جاءت خلال الساعات الماضية بعدما تلقى الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني تأكيدت من طبيب الفريق بأن هاني سيغيب عن مباراة الزمالك المقرر لها 18 أبريل الجاري في الدوري العام.

غياب هاني وأجاي يأتي بالتزامن مع غياب التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي، والذي تعرض هو الآخر لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، ليغيب منذ تلك البطولة عن الفريق، بالإضافة إلى غياب حمدي فتحي الذي أصيب في ذراعه خلال مشاركته مع المنتخب الوطني بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

الأهلي سجل 23 هدفاً في الدوري العام و16 هدفاً في دوري أبطال أفريقيا، ليبلغ إجمالي أهداف الأهلي في الموسم الجاري 39 هدفاً في البطولات التي شارك فيها.

ساهم علي معلول ظهير أيسر الأهلي، في 8 أهداف قبل غيابه عن الفريق للإصابة في العضلة الخلفية، جاءت بواقع هدفين أحرزهما التونسي و6 أهداف صنعها لزملائه، أما حمدي فتحي فصنع هدفاً واحداً، فيما صنع محمد هاني هدفاً واحداً أيضاً، بينما سجل أجاي هدفين وصنع هدفاً، ليبلغ إجمالي مشاركة الرباعي في أهداف الأهلي هذا الموسم 13 هدفاً بين تسجيل وصناعة أهداف، من أصل 39 هدفاً.