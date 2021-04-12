شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. البريدج لعبة رفض نابليون أشكالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البريدج هي أحد الرياضات القديمة التي يرجع تاريخها إلى روسيا، حيث انتشرت اللعبة تحت اسم هويست فى عام 1700 تقريبا، وكانت من أوائل ألعاب الورق التى تعتمد على الذكاء ثم انتقلت إلى فرنسا فى نفس الفترة.

ولم يرضى نابليون وقتها بالأشكال الموجودة على الورق وكلف بتغييرها وهذا هو السبب فى اختلاف الأشكال الموجودة على الصور فى البلاد المختلف.

ويتم لعب هذه الرياضة عن طريق 4 أفراد، كل اثنان في فريق، ومكونة من 52 ورقة مقسمة إلى 13 ورقة لكل لاعب، ويطلق على البريدج لعبة الأذكياء والصفوة لأنها تعتمد على التخطيط والحسابات الرياضية وللحظ دور صغير فيها.

وانتشرت اللعبة بسرعة وكانت تستخدم للتسلية فقط حتى عام 1958، فتم إنشاء أول اتحاد دولى للبريدج بعضوية بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة وبعض دول أمريكا الجنوبية فقط.

وتزايد الاقبال من الدول المختلفة على ممارسة اللعبة والمشاركة فيها، حتى وصل اليوم إلى أكثر من 150 دولة وأكثر من مليون لاعب مسجل فى الاتحاد الدولى.

وكان أكبر إنجاز فى اللعبة عام 1995، حيث اعترفت اللجنة الأولمبية فى عهد خوان أنطونيو سمارانث باللعبة كلعبة رسمية ومنحها صفة العضوية الأولمبية ، ثم شاركت البريدج على هامش الألعاب الأولمبية مثل الجولف والرجبى والإسكواش والكاراتيه وغيرهم ثم تم ضم بعض هذه الألعاب للمنافسات الرسمية.