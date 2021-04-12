شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة غريبة في أسبوع «كاف».. فرق تألقت بدون مدرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية مفارقة غريبة خلال الجولات الماضية حيث تمكنت الفرق التي أقالت مدربيها والاعتماد على المدرب المساعد من التألق والصعود إلى الأدوار الإقصائية.

شباب بلوزداد

والبداية مع فريق شباب بلوزداد الجزائري الذي أقال مدربه الفرنسي فرانك دوما والذي جمع 3 نقاط فقط خلال 4 مواجهات خاضها في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم تكليف المدربين المساعدين سليمان رحو وكريم بختي بتولي القيادة الفنية لحين التعاقد مع مدرب آخر، ونجح الفريق من تقديم أداء مميز ونتائج مذهلة بالفوز على مازيمبي بهدفين دون رد وهزيمة صن دوانز في ملعبه بنفس النتيجة، ليضمن الفريق التأهل إلى دور ال8.

مولودية الجزائر

ظلت بطاقة الصعود الثانية للمجموعة الرابعة بدوري الأبطال حائرة بين فريقي مولودية الجزائر والزمالك خاصة بعد فوز الأخير على الأول بهدفين دون رد، وهو ما دفع إدارة النادي الجزائري إلى إقالة المدير الفني عبدالقادر عمراني.

لتذهب المهمة الفنية بشكل مؤقت إلى الجهاز المعاون الذي نجح في تفادي الخسارة أمام الترجي التونسي والخروج بتعادل ثمين ضمن له التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

الرجاء المغربي

قرر مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي إقالة مدرب الفريق الأول جمال السلامي بعد سلسلة من النتائج السلبية في بطولة الدوري واسناد المهمة بشكل مؤقت إلى المدرب المساعد محمد بكاري.

بكاري تمكن من الظهور بشكل جيد خلال تجربته الأولى وألحق هزيمة ثقيلة بمضيفه بيراميدز بثلاثية نظيفة ليتربع على صدارة ترتيب مجموعته في الكونفيدرالية برصيد 12 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن صاحب الوصافة.