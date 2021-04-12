شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لعبد الله جمعة لتحديد موقفه من مواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإختبار طبي على هامش التدريب الجماعى الذي سيقام اليوم، الإثنين، في إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود.

ويعاني جمعة من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وهو ما تسبب في استبعاده من قائمة الزمالك لمباراة تونجيث السنغالي التي جمعتهما مساء السبت الماضى، وانتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف.

ورغم الفوز ودع الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد تعادل الترجى التونسى مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما، ليحتل الترجى قمة المجموعة بـ11 نقطة، وفى المركز الثانى المولودية بـ9 نقاط، ثم الزمالك بـ8 نقاط، يليه تونجيث 4 نقاط.

ويسعى الجهاز الطبي للزمالك إلى تجهيز عبدالله جمعة قبل مباراة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، في دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر