شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي في الهلال السوداني خلال ساعات بمباركة تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير سودانية، عن دخول نادي الهلال في تفاوض مع فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

فرجاني ساسي ينتهي عقده مع الزمالك في 30 يونيو المُقبل، وحتى الآن لم يجدد رغم تصريحات مسؤولي القلعة البيضاء بأن رغبة التجديد مشتركة بين الطرفين ولكن الأمور المادية هي العائق الوحيد.

ونقلا عن موقع «كفرووتر» السوداني، فإن نادي الهلال دخل في مفاوضات جادة مع لاعب الزمالك فرجاني الساسي لأجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكر موقع كفرووتر السوداني عن وصول مفاوضات نادي الهلال السوداني مع فرجاني ساسي إلى خطوات متقدمة من أجل التوقيع مع اللاعب التونسي خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف، أن فرجاني ساسي كان قريبا من اللعب للهلال في الفترة الماضية، إلا أن الفريق السوداني فضل عليه اللاعب أنداي، ويتوقع أن يصل اللاعب التونسي إلى الخرطوم خلال الساعات المقبلة لإكمال التفاوض مع الأزرق.

ويستعد التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك للسفر خلال ساعات إلى العاصمة السودانية الخرطوم خلال ساعات للتوقيع مع نادي الهلال.

ويذكر أن تركي آل الشيخ صاحب صفقة إنتقال فرجاني لنادي الزمالك هو الرئيس الشرفي الحالي لنادي الهلال السوداني، ومن أن تتم الصفقة بمباركة لهذه الصفقة الهامة للفريق الأزرق.

جدير بالذكر ان فرجاني ساسي لم يجدد تعاقده مع نادي الزمالك حتى الآن بسبب مطالباته المادية بجانب اشتراطه الحصول على مستحقاته المتأخرة أولًا.