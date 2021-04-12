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لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في الكأس، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتأتي المسحة الطبية للفريق ضمن البروتوكول المتبع قبل مواجهات الزمالك في بطولتي وكأس مصر، للكشف عن فيرس .

كما قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني تعديل موعد مران الفريق، غدًا الثلاثاء، لينطلق في تمام التاسعة مساء، بدلًا من موعده في الحادية عشرة صباحًا، وجاء قرار كارتيرون بتعديل موعد المران لمنح الفرصة للاعبين للإفطار مع أسرهم في أول أيام شهر رمضان المبارك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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