شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة استعدادًا لمواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في الكأس، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتأتي المسحة الطبية للفريق ضمن البروتوكول المتبع قبل مواجهات الزمالك في بطولتي الدوري المصري وكأس مصر، للكشف عن فيرس كورونا.

كما قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني تعديل موعد مران الفريق، غدًا الثلاثاء، لينطلق في تمام التاسعة مساء، بدلًا من موعده في الحادية عشرة صباحًا، وجاء قرار كارتيرون بتعديل موعد المران لمنح الفرصة للاعبين للإفطار مع أسرهم في أول أيام شهر رمضان المبارك.