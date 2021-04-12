شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصرف مكافآت وصافة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرف مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، مكافآت الفوز على الجونة بهدف مقابل لاشيئ، في المباراة التي جمعت بين الفريقان، مساء أمس الأحد، ضمن مباريات الدورى الممتاز، ليحصل الفريق البورسعيدي وصافة الدورى الممتاز، برصيد 29 نقطة.

وجاء ذلك بناء على طلب من على ماهر المدير الفنى للفريق، الذي طلب من مسؤولى النادي صرف مكافأة الفوز للاعبين عقب نهاية المباراة مباشرة، وقبل حلول شهر رمضان المبارك، من أجل منح اللاعبين مزيد من الإستقرار والتركيز، بعد الآداء المميز الذي ظهر عليه الفريق امام الجونة

من جهة آخري، يعقد على ماهر، جلسة مع محمد الخولى نائب رئيس النادي، واللجنة الفنية من أجل وضع خريطه التعاقدات خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وكذلك الاستقرار على العناصر التي سترحل عن صفوف الفريق.

وعملت «المصري اليوم» ان الجهاز الفنى طلب ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر ومدافع من أجل تدعيم صفوف الفريق.