شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ضد ريال مدريد | فالفيردي يلحق بموقعة الأنفيلد واستمرار غياب هازارد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ريال مدريد عن قائمته المسافرة إلى إنجلترا لمواجهة ليفربول يوم الأربعاء في إياب دور ال8 لدوري أبطال أوروبا.

وكلفت مباراة الكلاسيكو فريق ريال مدريد جناحه الأيمن لوكاس فازكيس الذي قد يغيب لنهاية الموسم، لكن لاعب الوسط الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي كان لائقا بدنيًا لدخول قائمة المباراة المرتقبة في دوري الأبطال، مع شكواه من الإصابة عقب مباراة برشلونة.

وشهدت القائمة استمرار غياب الجناح البلجيكي، إيدن هازارد، والذي يبدو أنه ليس جاهزا بدنيًا للمشاركة ولو جزء من المباراة.

وضمت القائمة الثلاثي الشاب، فيكتور تشوست (قلب دفاع) ومارفين بارك (وسط ملعب) وسيرخيو أريباس (لاعب وسط) في ظل نقص عددي واضح في عناصر الفريق الأول الذي يشهد غياب عدة نجوم بجانب هازارد وفازكيس، وهم سيرخيو راموس، رافايل فاران وداني كارفخال.