شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. فريق ريو نيجرو يخوض مباراة بـ7 لاعبين فقط بينهم حارسين مرمى (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في واقعة غريبة على ملاعب كرة القدم اضطر فريق آجيلاس دورادوس رينجريو لخوض مباراته أمام بوياكو تشيكو في الدوري الكولومبي الممتاز لكرة القدم بفريق مكون من 7 لاعبين منهما حارسي مرمى، وذلك بسبب إصابة 22 لاعب في صفوف الفريق بفيروس كورونا بخلاف إصابات الملاعب المختلفة التي تضرب الفريق كأي فريق كرة قدم في العالم.

وبدأت القصة عندما رفضت رابطة الدوري الكولومبي لكرة القدم تأجيل مباراة الفريقين بعد إصابة 22 لاعب بفيروس كوڤيد 19، بسبب إمكانية تواجد 7 لاعبين في أرض الملعب وهو ما تنص على لوائح المسابقة.

وأمام هذا المشهد غير الاعتيادي، خاض فريق آجيلاس المباراة بـ 5 لاعبين وحارس مرمى في مركز قلب الدفاع وحارس مرمى في المرمى بطريقة لعب 1/2/3.

فريق أجيلاس الكولومبي

تأخرت بداية المباراة لنحو ربع الساعة بعدما نزل لاعبو آجيلاس ب 5 لاعبين وحارسي مرمى، ليأمر الحكم الحارس الإحتياطي بتبديل ملابسه لزي الفريق الموحد تمهيدا لخوض اللقاء كلاعب، وبعد ما يقرب من ربع الساعة عاد حارس المرمى للملعب وهو يرتدي زي فريقه الاعتيادي.

وبعد مرور ربع ساعة، اكتشف مدرب بوياكو تشيكو أن المباراة غير عادية، فقرر اخراج مدافعين ونزول مهاجمين إضافيين، ورغم ذلك وطوال الشوط الأول لم تهتز شباك فريق آجيلاس ولم يسمح لاعبوه سوى ب 4 تسديدات فقط كانت جميعها خارج الإطار.

ومع بدايات الشوط الثاني استمرت الملحمة البطولية حتى الدقيقة 57، بمواجهة 7 ضد 11، عندما نجح الضيوف في تسجيل الهدف الأول، ثم تبعه الهدف الثاني في الدقيقة 68، ثم الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 77، بعدها سقط أحد أفراد فريق آجيلاس مصابا وخرج محمولا على نقالة، لينخفض عدد أبطال الفريق ل 6 فقط وهو ما يعد أقل من المطلوب لإقامة المباراة، فأضطر الحكم لإلغاؤها طبقا للوائح المسابقة واعتبار آجيلاس منسحباً ومهزوماً.

فريق آجيلاس دورادوس رينجريو والذي كان الوصول لنهائي كأس كولومبيا أحد أبرز إنجازاته في تاريخه، أصبح الآن حديث العالم بعد تلك الملحمة البطولية التي قادها 7 لاعبين خلدوا اسماؤهم في تاريخ لعبة كرة القدم وهم:

كارلوس بيخارانو، خوان فالنسيا، خوان بابلو ديلجادو، چيوفاني مارتينيز، چون بيريز، خوان بابلو أوتالبارو، وأنتوني أوريبي.

الهزيمة جمدت رصيد آجيلاس عند النقطة 14 في المركز السابع عشر، ورفعت رصيد الفائز للنقطة 18 في المركز الثالث عشر، لكن رغم ذلك فإن بوياكو تشيكو هو من سيهبط طبقا لاحتلاله المركز الأخير في الترتيب الإجمالي العام أخر 4 مواسم وهو النظام المعمول به لتحديد الهابطين في دوريات قارة أمريكا الجنوبية.