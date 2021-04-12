شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستمر في الاستعداد لاستئناف الدوري بمران قوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الإسماعيلي المران اليوم خلال فترة التوقف الحالية، ضمن برنامج الاستعداد لاستناف مسابقة الدورى المحلى.

واستمر المران لمدة ساعتين حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بجانب خوض اللاعبين تدريبات خفيفة لمن شاركوا في ودية أمس أمام الأكاديمية الغانية وأدى الثنائى محمد فوزي ومحمد عبدالسميع تدريبات تأهيلية بينما تضمن باقى المران تدريبات بدنية قبل أن يتطرق المران إلى تدريبات خططية منها الاستلام والتسلم وخلق المساحات وكيفية الخروج بالكرة وبناء الهجمات.

واختتم المران بتقسيمة في وسط الملعب وسط تعليمات خاصة من إيهاب جلال المدير الفنى إلى حراس المرمى

ويعكف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على تجهيز باهر المحمدى، قائد الفريق، بعد تعافيه من الإصابة، حتى يصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة مع الدراويش في مواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.

وكان باهر المحمدى قد تعرض في مارس من العام الماضى للإصابة بتمزق في أربطة الركبة خلال مباراة الجونة، حيث خضع لجراحة في الخارج، قبل أن تتجدد إصابته في 20 ستبمبر الماضى.