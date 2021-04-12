الاتحاد المصري يحيل فيديو لاعبي الزمالك الى لجنة الانضباط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

قرر ​الاتحاد المصري​ لكرة القدم إحالة الفيديو المنتشر لبعض لاعبي فريق الزمالك من مواليد 1999 إلى لجنة الانضباط، وذلك بعد انتشار مقطع الفيديو الذي وردت فيه هتافات "خارجة عن الروح الرياضية" ضد رموز النادي الأهلي.



وأوضح رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد أحمد مجاهد، أن الفيديو المنتشر لـإمام عاشورتمت إحالته للجنة الانضباط، التي ستنظر فيه لمعرفة مدى صحته ومن اللاعبين الموجودين فيه".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للاعبي الزمالك بقيادة عاشور، وهم يسبون رموزالنادي ​الاهلي​، وذلك عقب مواجهة الفريق الأحمر في دوري الجمهورية.

وكان اتحاد الكرة قد قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد.