سمولينغ يواصل غيابه عن روما قبل مواجهة اياكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

أكّدت صحيفة كوريري ديلو سبورت أن المدافع الانكليزي ​كريس سمولينغ​ لن يتواجد مع فريقه روما خلال مواجهة ​أياكس​ الهولندي في اياب الدور ربع النهائي من مسابقة ​الدوري الاوروبي​.



وأشارت الصحيفة إلى ان سمولينغ لم يتدرب مع المجموعة يوم الاثنين بسبب معاناته من آلام في الركبة، ومن المتوقع ان يغيب عن قائمة المدرب باولو فونسيكا لمواجهة الفريق الهولندي.

ويغيب سمولينغ عن صفوف روما لأكثر من شهر ونصف بسبب الاصابة ما دفعه للسفر إلى برشلونة للعلاج منها.

وحقق روما الفوز ذهابا بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب يوهان كرويف أرينا.