وفاة لاعب مغربي على ارض الملعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

توفي لاعب فريق ​الشباب البيضاوي​، ​رضا الساقي​ وهو على أرض الملعب، بينما كان يخوض مباراة في إطار الجولة السادسة عشرة لدوري الهواة.



وكان فريق الشباب البيضاوي يلعب مباراة مع ضيفه حسنية بنسليمان، ثم فارق اللاعب الحياة بعدما ابتلع لسانه خلال المباراة.

وذكرت تقارير صحفية أن الطواقم الطبية في الملعب قامت بجهود حثيثة من أجل إنقاذ اللاعب لكنها لم تنجح في ذلك، ففارق الحياة وهو ما يزال على أرضية الملعب.

وأبدى معلقون حزنهم على ​وفاة​ اللاعب الذي رحل عن الحياة وهو ما يزال في بداية الحياة.

يذكر ان لاعب فريقأولمبيك خريبكةقد توفي على أرضية الملعب بسبب ابتلاع اللسان، إلى جانب لاعب حسنية أكادير جواد أقدار.