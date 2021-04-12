لاعب كريستال بالاس الشاب يوقع على اول عقد احترافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

وقع الشاب جيسوران راك ​ساكي​ نجم فريق ​كريستال بالاس​ الإنكليزي على أول ​عقد احترافي​ له مع الفريق.



وشارك النجم الصاعد مع فريقي الشباب تحت 23 عاما والناشئين تحت 18 عاما في كريستال بالاس، وخاض 12 مباراة سجل خلالها ستة أهداف مع فريق الناشئين هذا الموسم وبدأ التدريب مع الفريق الأول منذ الشهر الماضي.

وقال روي هودسون مدرب الفريق عن اللاعب:" نؤمن في كريستال بالاس بأنه ينتظره مستقبل واعد وأنه سيتحسن أكثر وأكثر".

وبدأ اللاعب الصاعد مسيرته مع تشيلسي قبل انتقاله إلى كريستال بالاس في 2019 بعد فشله في البقاء مع النادي اللندني.