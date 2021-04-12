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مدرب فرانكفورت يوافق على قيادة مونشنغلادباخ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب فرانكفورت يوافق على قيادة مونشنغلادباخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

كشفت تقارير صحف المانية، أن أدي ​هوتر​ مدرب فريق اينتراخت ​فرانكفورت​ الألماني قد وافق على الانتقال لتدريب بوروسيا مونشنغلادباخ في الموسم المقبل.

واشارت صحيفة "بيلد" الألمانية الى أن نادي مونشنغلادباخ والمدرب هوتر قد توصلا لاتفاق بشأن توقيع عقد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام ثالث.

واضافت مجلة "كيكر" ، إن المحادثات في مرحلة متقدمة بين الطرفين.

وذكر متحدث باسم نادي مونشنغلادباخ :"لن نعلق"، بينما أشار نادي آينتراخت فرانكفورت إلى أنه ليس لديه أي علم بهذه التطورات.

وسينتقل ماركو روزه مدرب مونشنغلادباخ الحالي لتدريب بوروسيا دورتموند بعد نهاية الموسم الجاري.

وتردد أن عقد هوتر مع آينتراخت فرانكفورت الذي يستمر حتى عام 2023، يتضمن شرطا جزائيا قيمته 7.5 مليون يورو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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