مدرب فرانكفورت يوافق على قيادة مونشنغلادباخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

كشفت تقارير صحف المانية، أن أدي ​هوتر​ مدرب فريق اينتراخت ​فرانكفورت​ الألماني قد وافق على الانتقال لتدريب بوروسيا مونشنغلادباخ في الموسم المقبل.



واشارت صحيفة "بيلد" الألمانية الى أن نادي مونشنغلادباخ والمدرب هوتر قد توصلا لاتفاق بشأن توقيع عقد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام ثالث.

واضافت مجلة "كيكر" الرياضية، إن المحادثات في مرحلة متقدمة بين الطرفين.

وذكر متحدث باسم نادي مونشنغلادباخ :"لن نعلق"، بينما أشار نادي آينتراخت فرانكفورت إلى أنه ليس لديه أي علم بهذه التطورات.

وسينتقل ماركو روزه مدرب مونشنغلادباخ الحالي لتدريب بوروسيا دورتموند بعد نهاية الموسم الجاري.

وتردد أن عقد هوتر مع آينتراخت فرانكفورت الذي يستمر حتى عام 2023، يتضمن شرطا جزائيا قيمته 7.5 مليون يورو.